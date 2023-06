PSG : Une star annonce son choix, Kylian Mbappé va enrager

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au sortir d’une saison décevante sur tous les plans, le PSG va devoir être très actif sur le marché des transferts. Luis Campos a déjà ciblé plusieurs profils, notamment en attaque où Harry Kane figure parmi les priorités. Mais l’attaquant anglais est aussi dans le viseur du Real Madrid, il aurait d’ailleurs déjà annoncé son choix au vestiaire de Tottenham.

Le PSG a lancé son chantier. Après une saison plus que galère, le club de la capitale va repenser son effectif de A à Z. Avec le départ de Lionel Messi et celui espéré de Neymar, le PSG doit se renforcer en attaque et Harry Kane fait partie des dossiers étudiés par Luis Campos. Mais ce ne sera pas facile d’aller au bout.

Le Real Madrid à fond sur Kane

Avec la perte de Karim Benzema, le Real Madrid a également ouvert ce dossier. Le club madrilène doit à tout prix trouver un remplaçant au Ballon D’Or 2022 et Harry Kane est la piste numéro une. De quoi inquiéter le PSG et Kylian Mbappé qui attend toujours un joueur pour l’épauler.

🚨 NOTICIA #JUGONES 💣 "HARRY KANE ha comunicado en el vestuario del Tottenham que quiere JUGAR en el REAL MADRID"👉 Informa @JulioSuarezTV pic.twitter.com/1L8XyDiCh5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 8, 2023

Il a annoncé son choix au vestiaire de Tottenham