PSG : Une révélation surprise sur le transfert de Verratti ?

Marco Verratti aurait pu connaître un tout autre destin après son départ du PSG. En effet, le club parisien aurait bénéficié de la possibilité de l’envoyer à Manchester United notamment, et pas uniquement sous la forme d’un prêt. Un transfert aurait été négocié, mais pas entériné. Explications.

Cette semaine, le feuilleton Marco Verratti a trouvé son épilogue via un transfert à Al-Arabi à 45M€ environ. Clap de fin pour le Petit Hibou au Paris Saint-Germain après une aventure d’onze années. Du haut de ses 30 ans, l’international italien relève le défi qatari, mais aurait pu poursuivre sur le Vieux Continent.

Avant le Qatar, Verratti a fait l’objet d’offres de prêt de cadors européens

Ces derniers temps, certaines révélations ont été effectuées dans la presse et notamment par L’Équipe . Avant qu’il ne s’envole pour Al-Arabi, Marco Verratti aurait fait l’objet de véritables intérêts du FC Barcelone, du Bayern Munich ainsi que de Manchester United. Néanmoins, l’opération ne s’est pas concrétisée pour la simple et bonne raison que le Paris Saint-Germain réclamait qu’un transfert sec lorsque les clubs en question formulaient des propositions de prêt.

Les Red Devils ont poussé pour un transfert !