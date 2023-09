PSG : Une révélation est lâchée sur la prolongation de Mbappé

Benjamin Labrousse

Une fois encore annoncé dans le viseur du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au PSG cette saison. Mais alors que le contrat du prodige de Bondy expire l’été prochain au sein du club parisien, une prolongation pourrait être d’actualité pour le joueur de 24 ans même si aucune discussion n’a eu lieu à ce sujet récemment.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Mis à l’écart car le PSG le suspectait d’avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour un transfert libre vers le club madrilène en 2024, le numéro 7 parisien ne possède plus qu’un an de contrat à Paris. Va-t-il alors partir libre ou bien prolonger ?

Kylian Mbappé, figure de proue du PSG 2023/2024

Double buteur face à Lyon ce dimanche, Kylian Mbappé semble s’affirmer un peu plus en tant que figure de proue du nouveau projet sportif parisien. Avec les départs combinés de Neymar et de Lionel Messi, le capitaine de l’équipe de France demeure la seule et unique star du PSG.

« Il ne ferme pas la porte à une prolongation »