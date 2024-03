PSG : Une recrue s’inspire de Benzema ?

Thomas Bourseau

Pendant un temps, Luis Enrique s’est efforcé d’aligner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG, décalant ainsi Randal Kolo Muani sur le côté gauche. Un choix tactique que la recrue estivale à 95M€ n’aurait pas apprécié, plus à l’aise dans un rôle axial qu’elle travaillerait à l’entraînement en prenant exemple sur Karim Benzema !

Après une saison pleine à l’Eintracht Francfort et deux apparitions remarquées en Coupe du monde avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani a été transféré au prix fort au PSG : 95M€. Cependant, entre ses prestations mitigées et son temps de jeu irrégulier sous Luis Enrique, l’international français n’a pas pu s’imposer et pour le moment justifier la grosse indemnité du transfert.

Après avoir été aligné à gauche, Kolo Muani retrouve l’axe au PSG

Pendant un temps cantonné sur l’aile gauche de l’attaque du PSG, dans un rôle qu’il affectionnerait guère, Randal Kolo Muani commence à retrouver la pointe de l’attaque au Paris Saint-Germain. Et plus particulièrement face à Montpellier avant la trêve (6-2), rencontre au cours de laquelle il a offert deux buts à ses coéquipiers. D’ailleurs, c’est à ce poste d’attaquant axial que Randal Kolo Muani aurait basé ses axes de travail à l’entraînement.

Karim Benzema, l’inspiration du renouveau de Kolo Muani ?