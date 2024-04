PSG : Une icône du projet QSI annonce son départ ?

Arnaud De Kanel

Depuis son arrivée au PSG en 2013, Marquinhos s'est imposé comme l'une des figures du projet QSI. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2028, le défenseur brésilien envisageait initialement de terminer sa carrière à Paris, comme l'avait laissé entendre son frère. Cependant, les désirs de son épouse, Carol Cabrino, pourraient changer la donne.

Marquinhos a brillé par sa détermination retrouvée lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Barcelone. Le défenseur brésilien a été un pilier essentiel de son équipe, se montrant à la hauteur du défi avec ses coéquipiers. Cette performance remarquable ne semble pas être un simple exploit ponctuel, mais plutôt un message fort adressé aux supporters du PSG et aux dirigeants du club : Marquinhos est là pour rester. À 29 ans, le joueur brésilien n'a pas l'intention de chercher ailleurs son avenir, du moins si l'on se fie aux dires de son frère. Mais la femme du défenseur brésilien a fait part de ses envies d'ailleurs.

«J’espère qu’on fasse toute notre vie ici»

« Où je le vois à l’avenir ? On est là, ça dépend de lui, du club, du président Nasser (Al-Khelaïfi). Mais pour moi, j’espère qu’il restera toute sa carrière ici. Et pour moi, j’espère qu’on fasse toute notre vie ici », avait Luan Aoás Corrêa, le frère de Marquinhos, au micro de Téléfoot . Carol Cabrino se montre moins catégorique quant à l'avenir de son mari.

«Tout ça peut changer très rapidement, c’est difficile à dire»