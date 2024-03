PSG : Une guerre avec le Real Madrid pour un coéquipier de Neymar ?

Thomas Bourseau

Bruno Guimarães figurerait toujours dans les petits papiers du PSG malgré un échec passé dans la quête de sa signature. Lui qui est contractuellement lié à Newcastle, le Real Madrid ne serait pas l’unique raison de l’éventuel échec du Paris Saint-Germain dans cette opération.

Dans le cadre du prochain mercato, le PSG songerait grandement à mettre la main sur Bruno Guimarães, le comité de direction parisien étant en quête de renforts au milieu de terrain. C’est en effet ce que le journaliste Jonathan Johnson faisait savoir ces dernières semaines pour CaughtOffside . « Le lien historique entre Campos et Leão pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimarães. Je ne vois pas cette histoire disparaître ».

Bruno Guimarães frustré à Newcastle, le PSG et le Real Madrid sur le coup

D’ailleurs, alors qu’il dispose d’une clause libératoire dans son contrat courant jusqu’en juin 2028 à Newcastle United, Bruno Guimarães commencerait à être de plus en plus frustré chez les Magpies . De quoi faire augmenter les chances du PSG et du Real Madrid qui superviseraient déjà les performances de Guimarães selon le journaliste Graeme Bailey d’ HITC Football.

