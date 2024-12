PSG : Une condition est fixée pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

En grande forme sous les couleurs du PSV Eindhoven, Johan Bakayoko a attiré l’œil de nombreux grands clubs, dont le PSG. Le club de la capitale est notamment en concurrence avec Newcastle, qui a fait du Belge sa priorité. Ce dernier serait disponible contre un chèque de 60M€, mais les Magpies devront vendre un joueur s’ils veulent recruter l’ailier de 21 ans.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG souhaite mettre la main sur un ailier cet hiver, afin d’apporter de la concurrence à Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé. Luis Campos a déjà commencé à réfléchir à certains noms et le Portugais pourrait bien trouver son bonheur aux Pays-Bas.

Le PSG pense à Bakayoko

D’après les informations de Caught Offside, le PSG aurait Johan Bakayoko dans son viseur. Ce dernier évolue au PSV Eindhoven depuis 2022 et cette saison, il a déjà inscrit six buts et délivré trois passes décisives. Le club hollandais ne serait toutefois pas forcément vendeur dès cet hiver, à moins qu’un chèque de 60M€ lui soit adressé.

Newcastle piste également Bakayoko, mais...

Mais le PSG n’est pas le seul à avoir Johan Bakayoko dans son viseur et d’autres clubs seraient également intéressés. C’est notamment le cas de Newcastle, qui aurait fait du Belge sa priorité. Problème, les Magpies doivent d’abord vendre un joueur s’ils veulent mettre la main sur l’ailier du PSV. Cela pourrait donc faire les affaires du champion de France...