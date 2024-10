PSG : Un transfert prend forme, il lâche un énorme coup de pression

Axel Cornic

Lié au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Khvicha Kvaratskhelia fait à nouveau parler de lui avec une prolongation de contrat qui prend décidément beaucoup plus de temps que prévu. L’écart entre la proposition du Napoli et sa demande serait très importante et si les choses ne changent pas les deux parties devraient se diriger vers une séparation l’été prochain.

Au cours des dernières années, le PSG a conclu plusieurs deals très intéressants avec le Napoli. Mais cette fois-ci, quelque chose semble coincer. Un an après l’échec Victor Osimhen, les Parisiens se sont encore une fois cassés les dents sur le verrou napolitain pour Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato estival. L’ailier géorgien semblait être la grande priorité de Luis Enrique pour oublier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid.

Deuxième chance pour le PSG ?

Ce dossier pourrait toutefois se réouvrir en vue de l’été prochain ! Les médias italiens évoquent en effet une rupture assez nette entre le Napoli et l’entourage de Kvaratskhelia, notamment à cause des négociations pour une prolongation de contrat qui prend beaucoup plus de temps que prévu. D’ailleurs, le président napolitain a lui-même ouvert la porte à un départ. « Il y a eu des cas antérieurs, cela ne nous a jamais posé de problème. Il est important de respecter la volonté des joueurs, qui doivent aussi respecter nos investissements » a déclaré Aurelio De Laurentiis, au micro de Sky Sport Italia.

Conte veut absolument garder Kvaratskhelia

Il y a un homme qui serait très agacé par cette situation et il s’agirait d’Antonio Conte. TMW nous apprend en effet que le coach du Napoli souhaiterait absolument garder Khvicha Kvaratskhelia et aurait donc exhorté ses dirigeants à le prolonger, quel qu’en soit le prix. Lors de sa signature il avait en effet accepté le départ de Victor Osimhen, mais la star géorgienne devait devenir le centre du projet qui lui a été présenté et qu’il a accepté. Ce sont donc des mois très délicats qui se profilent chez l’actuel leader de Serie A.