PSG : Un rôle inédit proposé à Kylian Mbappé ?

En fin de saison dernière, le Paris Saint-Germain a déroulé le tapis rouge à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger et ainsi éconduire les avances du Real Madrid. Mais ce contrat record ne semble pas vraiment avoir tout arrangé, puisque les envies de départ de la star française pourraient bien refaire surface après l’énième échec en Ligue des Champions.

Certains l’ont accusé d’arrogance, mais Kylian Mbappé a toujours annoncé vouloir devenir le meilleur joueur au monde. Sa précocité est impressionnante et il faut déjà partie du gotha du football, mais le numéro 7 du PSG ne participe plus au sprint final de Ligue des Champions depuis deux ans et les demi-finales perdues face à Manchester City en 2021.

Rien n’a changé au PSG

Cette année semblait pouvoir être la bonne avec les excellents débuts de la MNM, mais le PSG s’est finalement une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis et a été éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich. Le retour de la Coupe du monde a d’ailleurs semblé être une véritable catastrophe pour le club parisien, avec la méforme de Lionel Messi et la blessure de Neymar.

Mbappé penserait de nouveau à un départ

Cette situation délicate ne semble pas avoir échappé à Kylian Mbappé. La Gazzetta dello Sport explique que la star française aurait à nouveau des doutes sur son avenir au PSG et la récente élimination de la Ligue des Champions n’aurait fait que les confirmer. Un départ dès cet été semble improbable pour le moment, mais Mbappé pourrait bien décider de claquer la porte à l'été 2024, puisqu’une clause présente dans son contrat pourrait lui permettre de se libérer avec un an d’avance.

