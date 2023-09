PSG : Un prétendant surprise étudie le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à la fin de la saison. Alors que ce feuilleton va faire énormément parler dans les semaines, l’une des questions sera de savoir quelle pourrait être la destination de Mbappé. On pense immédiatement au Real Madrid, mais au FC Barcelone, on est aussi sur le coup.

Si Kylian Mbappé est resté au PSG cet été, le feuilleton concernant son avenir est encore loin d’être terminé. En effet, le Français est en fin de contrat et le risque est qu’il parte libre l’été prochain. Mbappé devrait alors intéresser du monde et certains prétendants risquent d’étonner…

Barcelone a un oeil sur Mbappé

Kylian Mbappé rejoindra-t-il le FC Barcelone ? Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, président du club catalan, a fait une annonce à propos de l’attaquant du PSG. Pour Esport3 , il a ainsi assuré : « Le nom de Mbappé, comme celui de de tous les grands joueurs, est toujours étudié ».

Une prolongation au PSG ?