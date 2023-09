OL : C'est confirmé pour le successeur de Laurent Blanc

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an, Laurent Blanc n’aura pas résisté au début de saison catastrophique de l’Olympique Lyonnais, actuel dernier de la Ligue 1 après quatre journées. Les dirigeants lui cherchent désormais un successeur et après Gennaro Gattuso, c’est un autre Champion du monde italien qui semble tenir la corde.

Qui va prendre les rênes de l’OL ? Bon dernier de Ligue 1, le club rhodanien cherche un successeur à Laurent Blanc, qui n’aura finalement pas fait plus d’un an sur le banc, lui qui devait redresser la barre après Peter Bosz. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais il y en a deux qui ont beaucoup fait parler ces derniers jours.

Textor plus si chaud pour Gattuso ?

La première mène à Gennaro Gattuso, milieu infatigable de l’AC Milan et de l’Italie Championne du monde en 2006. Sans club depuis son départ du FC Valence en janvier 2023, il possède un profil assez particulier et semble avoir été la priorité de l’OL... pendant quelques temps. Car John Textor aurait été refroidi par les commentaires autour de sa possible venue et aurait donc décidé d’activer une autre piste.

Grosso, la nouvelle priorité de l’OL