PSG : Un premier transfert bouclé par le successeur de Galtier

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier a connu des débuts très prometteurs avant la Coupe du monde, avant de sombrer en 2023. Neuf défaites, des éliminations précoces en Ligue des champions et en Coupe de France et un titre en Ligue 1 toujours pas acté, voilà le bilan qui inquiète le Qatar qui réfléchirait à changer d'entraîneurs. Dans cette optique, José Mourinho aurait déjà un projet pour le PSG.

L'été dernier, le PSG avait décidé de changer d'entraîneurs, en remplaçant Mauricio Pochettino pour Christophe Galtier. Un choix largement commenté, mais le natif de Marseille a rapidement fait taire les critiques. En effet, la première partie de saison du club parisien était très prometteuse mais l'arrivée de la Coupe du monde a clairement freiné le PSG dans son élan. L'année 2023 est très décevante avec un total de neuf défaites et des éliminations en huitième de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France. Par conséquent, l'avenir de Christophe Galtier est incertain au PSG.

Mourinho aurait réclamé Amrabat

Ainsi, selon les informations de Foot Mercato , José Mourinho aurait discuté directement avec Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer son projet pour relancer le PSG. Dans cette optique, le Special One a glissé des idées au président du PSG et aurait même déjà des pistes pour le mercato. Ainsi, le technicien portugais souhaiterait recruter Sofyan Amrabat, déjà suivi par le FC Barcelone. La Fiorentina réclamerait 40M€ pour le transfert de l'international marocain.

EXCLU @le10sport : Il n’y a pas le début d’une discussion entre le PSG et José Mourinho▶️ Galtier a de grandes chances de poursuivre, Paris ne cherche pas de nouveau coach▶️ Aucune discussion directe ou indirecte avec Mourinhohttps://t.co/fITVMbciG0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 8, 2023

Aucun contact Mourinho-PSG selon nos informations