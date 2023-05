PSG : Un mercato de légende se prépare, Mbappé impliqué ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est en lice pour remporter une nouvelle ligue des champions après avoir vu le FC Barcelone s’emparer de la Liga. Néanmoins, la préparation de son mercato occupe les pensées du comité de direction merengue. Kylian Mbappé pourrait prendre part à un marché de folie à Madrid. Explications.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au PSG avec une année supplémentaire optionnelle, Mbappé ne cesse de faire parler de lui sur le marché des transferts. The Daily Telegraph annonçait dernièrement que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain serait susceptible de faire l’objet d’une offre de transfert de la part du Real Madrid.

Mbappé et Bellingham attendus au Real Madrid cet été…

The Daily Telegraph affirmait également que cet été, en plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait l’intention de boucler le transfert de Jude Bellingham dont le départ du Borussia Dortmund semble se confirmer de jour en jour. Sky Sports a confirmé la tendance pour Mbappé et Bellingham. Les discussions avanceraient bien entre les parties concernées par le dossier Jude Bellingham, mais aucune offre concrète n’aurait été soumise au BvB . Mbappé et Bellingham et puis c’est tout ? Pas vraiment.

...avec Alphonso Davies ?