PSG : Un manque de respect après ce transfert légendaire

Guillaume de Saint Sauveur

Le jour de l’arrivée en fanfare de Zlatan Ibrahimovic au PSG en 2012, un autre joueur était présenté le même jour en conférence de presse : un certain Marco Verratti. Sauf que l’international italien n’était absolument pas une star à l’époque, et la direction l’avait totalement relégué au second plan.

Le 18 juillet 2012 a été une date marquante pour le début de la nouvelle ère QSI au PSG avec l’arrivée de sa première grande star internationale : Zlatan Ibrahimovic. Parc des Princes, Champs-Elysées, Tour Eiffel… Ce jour-là, le géant suédois avait fait le tour de Paris en guise de présentation, devant des milliers de fans et de photographes. Mais il n’était pas l’unique recrue à débarquer au PSG.

Verratti recruté en même temps qu’Ibrahimovic

En effet, le PSG présentait le même jour en conférence de presse un certain… Marco Verratti ! Âgé de seulement 19 ans à cette époque, le milieu de terrain débarquait en provenance de Pescara, club deuxième division italienne, et était inconnu du grand public. La direction du PSG a alors décidé de faire passer son arrivée totalement au second plan, derrière le grand Ibrahimovic.

« Les gens auront le temps d’arriver »