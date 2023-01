Le PSG entre dans le money time pour une star du Mondial

Thomas Bourseau

En proie à un dilemme sportif concernant son avenir entre rester à Tottenham ou signer dans un autre grand club, Harry Kane pourrait indirectement donner le feu vert au PSG dans les prochaines semaines. Explications.

Harry Kane pourrait finir par quitter Tottenham après maintes et maintes départs avortés au fil de sa carrière dont celui qu’il a forcé en faisant une interview avec Gary Neville sur un green de golf. Contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2024, Harry Kane pourrait connaître un mercato agité à la prochaine intersaison. D’autant plus que Luis Campos, conseiller football du PSG, est à la recherche d’un attaquant axial pour combler Kylian Mbappé qui aimerait un point d’appui autour duquel il pourrait tourner au PSG.

PSG : Il explose enfin, Kylian Mbappé se frotte les mains https://t.co/UrGm69QNJh pic.twitter.com/2SgsRjju5r — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Pochettino voit grand pour Mbappé et Kane au PSG

Ex-entraîneur de Kylian Mbappé au PSG et d’Harry Kane à Tottenham, Mauricio Pochettino expliquait en décembre dernier à The Athletic que l’international anglais serait le complément idéal pour Mbappé au PSG. « Le jeu ? C’est quelque chose qui unit Harry et Kylian. Ils aiment vraiment le jeu. (…) Et c'est pourquoi je pense qu'il serait si bon de les voir jouer ensemble. Ils seraient totalement compatibles. Cela pourrait ressembler au lien qu'Harry entretient avec Son Heung-min chez les Spurs. La connexion serait étonnante et les deux hommes pourraient partager des idées sur les tactiques et les mouvements. Donc si vous me demandez de citer deux grands joueurs offensifs qui pourraient bien jouer ensemble, ce serait Harry Kane et Kylian Mbappé ».

Harry Kane en pleine phase de réflexion