PSG : Un indice lâché par Mbappé pour son mercato ?

Kylian Mbappé est au cœur des attentions à l’approche du mercato hivernal, moment où il pourra contractuellement se mettre d’accord avec le club de son choix. Le Real Madrid ? Une surprise pourrait survenir de l’autre côté de la Manche… à Arsenal pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision au sujet de son avenir. Qu’il s’écrive au PSG ou bien ailleurs, le meilleur buteur de l’histoire du club ne décidera pas de sitôt comme le10sport.com vous le dévoilait le 2 octobre dernier. D’ailleurs, en conférence de presse, Mbappé expliquait à la mi-novembre avec l’équipe de France que ce n’était ni le moment ni le lieu pour débattre de son avenir.

Klopp : «Entre Kylian et Liverpool, tout est réglé, c’est très bien»

Où s’écrira-t-il ? En cas de départ du PSG, le Real Madrid semble être la destination évidente et des sources contactées par le média anglais TeamTalk ont même confié que tout le monde s’attendait à ce que Mbappé signe un contrat à la Casa Blanca. Néanmoins, la Premier League ne serait pas à écarter. Liverpool resterait en embuscade prêt à saisir la moindre opportunité. D’ailleurs, l’entraîneur Jürgen Klopp tenait le discours suivant en 2022 sur Mbappé. « Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles. En fait, il n’y a rien à dire à ce sujet. Entre Kylian et Liverpool, tout est réglé, c’est très bien. Bien sûr, nous l’aimons bien et si vous ne l’aimez pas, alors vous devez vous remettre en question ».

Arsenal plutôt que Liverpool ?