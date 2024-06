PSG : Un gros problème est dévoilé pour le transfert de ce crack

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Attentif au marché des jeunes talents, le PSG ferait partie des clubs intéressés par Nico Williams. Le crack de 21 ans dispose d’une clause libératoire de 53M€, et serait fortement convoité pour cet été. Mais pour le moment, la tendance ne serait pas à un départ pour l’ailier de l’Athletic Bilbao, et ce pour une raison bien précise. Explication.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Les dirigeants parisiens s’activent sur tous les fronts, et recherchent plusieurs profils. Des recrues sont attendues à tous les postes cet été à Paris, et notamment sur les ailes. Départ de Kylian Mbappé oblige, les Rouge et Bleu surveillent plusieurs joueurs, et notamment Nico Williams.

Plusieurs clubs très intéressés par Nico Williams

Très en vue sur le début de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Nico Williams plaît à de nombreux clubs. Comme le rapporte le journaliste Ben Jacobs ce samedi, l’ailier de l’Athletic Bilbao dispose d’une clause libératoire de 53M€, facilitant ainsi un départ cet été. Selon ce dernier, le PSG pourrait être menacé par plusieurs cadors européens dans ce dossier, étant donné qu’à la fois le FC Barcelone, Liverpool, Arsenal, et Chelsea apprécient son profil.

L’opération Nico Williams mise en péril à cause de son salaire ?

Mais à en croire les dernières indiscrétions de Ben Jacobs, le potentiel salaire que pourrait demander Nico Williams en cas de départ cet été, se révèle très important. Ce paramètre complique ainsi l’opération. Affaire à suivre de près...