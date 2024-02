PSG : Un gros dossier à 115M€ relancé grâce à Mbappé ?

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain, ce qui signifie que le PSG risque d'être très actif sur le prochain marché des transferts. Le club de la capitale pourrait se servir des 200M€ économisés grâce au départ de Mbappé pour finaliser des dossiers ouverts cet hiver. Après Joshua Kimmich, c'est désormais la piste Bruno Guimaraes qui pourrait s'ouvrir cet été.

Le départ de Kylian Mbappé va faire du bien aux caisses parisiennes. Selon plusieurs sources, lorsque Mbappé partira, le PSG pourrait économiser environ 200M€. Une somme astronomique, qui servira certainement au club de la capitale pour réaliser des grosses affaires sur le mercato.

Newcastle obligé de se débarrasser de ses gros salaires

Racheté par l'Arabie saoudite en 2022, le club de Newcastle pourrait être sanctionné par la Premier League, pour non-respect du fair-play financier. Les pertes des Magpies s'élèveraient à hauteur de 180M€ et pour éviter d'être sanctionné, le club doit vendre ses gros joueurs. Bruno Guimaraes en fait partie.

Mercato : Mbappe s'en va, qui va recruter le PSG ? https://t.co/nfr9rLTMhe pic.twitter.com/Td3Xp72bET — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

La piste Guimaraes relancée ?