PSG : Un grand nom de l'OM pour remplacer Luis Enrique ? Il répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Actuellement sur le banc du Red Star, promu en Ligue 2, Habib Beye fait grandement parler de lui au point que son nom circule déjà dans plusieurs clubs de Ligue 1, dont Reims ou encore Lens. Mais que ferait-il si jamais le PSG venait à le contacter ? L'ancien joueur de l'OM ne ferme pas complétement la porte.

Promu en Ligue 2, le Red Star aura-t-il toujours Habib Beye sur son banc la saison prochaine ? La question se pose car l'ancien joueur de l'OM est très convoité sur le marché. Comme révélé par le10sport.com, Reims penserait notamment à Habib Beye dont le nom circule à Lens ou à Marseille. Et si jamais le PSG le contacte ? Il n'écarte rien malgré son passé de joueur de l'OM.

OM : Réponse dans «quelques heures» pour le remplaçant de Gasset ? https://t.co/2bxyUIvPoI pic.twitter.com/lcz3u9gpr4 — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Beye refuse de totalement fermer la porte au PSG

« C'est une question difficile à aborder. Je pense qu'il y a des clubs aujourd'hui qui sont très difficiles à refuser, et ce n'est pas parce que tu as un attachement à l'OM qu'aujourd'hui tu vas dire catégoriquement "je ne peux pas entraîner le PSG". Déjà, si un jour le PSG s'intéresse à mon profil, avant de prendre ma décision, je te dirai que c'est déjà une très bonne nouvelle », assure l'entraîneur du Red Star sur le plateau de Génération After sur RMC , avant de poursuivre.

«Je ne peux pas dire impossible à 100%, mais c'est très difficile»