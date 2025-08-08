PSG - Un gardien poussé vers la sortie : Le prix est fixé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2023 en tant que troisième gardien, Arnau Tenas n'a disputé que 8 matches en compétition officielle pour le moment. L'Espagnol formé au FC Barcelone arrive à la fin de son contrat en juin 2026 et il est actuellement sur le départ. Le PSG vient de fixer son prix pour le joueur de 24 ans.

Gardien du PSG, Arnau Tenas est sur le départ cet été. Le PSG lui cherche actuellement une porte de sortie, lui qui est estimé à 3M€ d'après le site spécialisé Transfermarkt. Ses qualités balle au pied et son état d'esprit compétitif sont parfois loués même s'il n'a pas l'occasion de beaucoup les montrer en match. Pour le PSG, c'est clair : ce sera 6M€ !

Le PSG fixe son prix pour Tenas D'après les informations de Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe, le PSG veut 6M€ pour Arnau Tenas. L'Espagnol a déjà été lié à quelques pistes, surtout en Espagne, sans pour le moment creuser plus loin. Il s'agit donc d'un prix un peu plus élevé que prévu.