PSG : Un énorme projet est révélé pour Mbappé, c’est la douche froide

Le PSG veut construire son équipe autour de Kylian Mbappé cet été. Luis Campos cherche donc des joueurs à même de combiner parfaitement avec le Français. Dans ce sens, le conseiller football parisien cherche à faire venir Bernardo Silva. Il rêve aussi de Harry Kane pour former un trio d'attaque phénoménal. Mais malheureusement pour Paris, le buteur anglais se dirige vers le Bayern Munich.

En 2017, le PSG mettait 222M€ sur la table pour s'offrir Neymar. La même année, Kylian Mbappé signait lui aussi à Paris. Puis quatre ans plus tard, c'est Lionel Messi qui a rejoint le club de la capitale. On croyait qu'avec sa MNM, le dernier vainqueur de la Ligue 1 allait enfin gagner la Ligue des Champions, mais il en a été tout autrement.

Le PSG veut un trio d'attaque de folie

Cet été Lionel Messi a quitté le PSG, et la MNM a volé en éclat. Il est aussi possible que Neymar s'en aille. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Chelsea est intéressé. Paris compte donc recruter du lourd pour les remplacer. Selon Le Parisien , le club de la capitale rêve d'aligner une attaque composée de Kylian Mbappé à gauche, Bernardo Silva à droite, et Harry Kane en pointe.

Kane se rapproche du Bayern Munich