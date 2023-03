PSG : Un départ colossal est réclamé en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a connu une nouvelle désillusion sur la scène européenne, des changements en interne sont attendus et un gros mercato pourrait être prévu. Néanmoins, pour Stéphane Guy, il en faudra plus pour relancer le projet du PSG. C'est Nasser Al-Khelaïfi qui doit quitter le club.

L'élimination contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions interroge une nouvelle fois sur le projet QSI au PSG. Mais alors que les départs de Christophe Galtier et Luis Campos sont régulièrement évoqués, pour Stéphane Guy, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui doit quitter le club de la capitale.

«Il y a un Monsieur qui doit absolument partir»

« Ce qui m’a frappé c’est qu’en gros toutes les critiques vont vers les joueurs, l’entraîneur et Campos. Mais on oublie le principal coupable. Il y a un Monsieur qui doit absolument partir si le PSG veut redevenir un club de foot avec un projet c’est le président. Nasser est le symbole des échecs en Ligue des Champions », lance le journaliste au micro de l' After Foot avant d'en rajouter une couche.

«Pour le moment, lui il a un totem d’immunité»