PSG : Un coup de fil va tout changer pour Lionel Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après sa nouvelle prestation délicate sous le maillot du PSG, Lionel Messi pose encore plus question. Le FC Barcelone, son ancien club, ne l’a pas oublié et veut le faire revenir lors du prochain mercato estival. Plusieurs conditions doivent être remplies, à commencer par un appel entre l’Argentin et Joan Laporta.

Si l’on enlève la sélection et son titre de champion du monde, Lionel Messi vit une saison frustrante. Même si les statistiques sont plus que correctes, l’attaquant du PSG ne fait pas l’unanimité à Paris, ce qui explique les sifflets du Parc des Princes. C’était encore le cas dimanche face à l’OL.

Le Barça veut rapatrier Messi

Le FC Barcelone, son club de toujours, compte bien en profiter. Lionel Messi sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et le Barça tentera de le faire revenir. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, ce n’est pas la volonté du PSG qui n’a pas changé de cap et veut toujours prolonger Lionel Messi.

Messi s’offre un incroyable cadeau, le PSG en danger https://t.co/ceCNdrqPvB pic.twitter.com/zRwvpDQyO0 — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Laporta va devoir l’appeler