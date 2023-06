PSG : Un club dégaine pour Neymar, son mercato s’emballe

Arnaud De Kanel

Excellent en première partie de saison, Neymar a complètement sombré au retour de la Coupe du monde et il s'est même blessé fin février. Encore une fois, la saison du numéro 10 parisien s'est arrêté au moment où le PSG avait le plus besoin de lui, à savoir les huitièmes de finale de la Champions League. Son avenir semble s'écrire loin de la capitale.

Neymar a encore suscité des crispations du côté du PSG cette saison. Le Brésilien était parti sur les chapeaux de roues en réalisant l'un de ses plus beaux débuts d'exercice depuis son arrivée dans la capitale. Son but était clair : se préparer pour le mieux afin d'être au top pour disputer le Mondial. Neymar a raté son objectif puisque la Seleçao avait été sortie par la Croatie en quarts de finale. Revenu à Paris la mine défaite, l'attaquant avait trainé sa peine pendant deux longs mois avant que l'inévitable arrive. Fin février, il était sorti en pleurs face au LOSC, à quelques jours de se déplacer à Munich pour y affronter le Bayern. Le verdict était lourd pour Neymar : fin de saison et opération. Les risques du métier mais c'est l'attitude du Brésilien qui a énormément dérangé par la suite. Les supporters du PSG en étaient venus jusqu'à manifester devant son domicile à Bougival. La rupture est consommée entre les deux parties et Neymar a de grandes chances de quitter le PSG cet été.

Chelsea passe à l'attaque

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG est bien à l'écoute des offres pour Neymar. Un club s'est même déjà manifesté, en l'occurrence Chelsea. Le club londonien veut démarrer les négociations pour conclure le transfert de l'attaquant star. Une autre porte de sortie beaucoup moins prestigieuse s'offre également à Neymar.

Un rebond en Arabie saoudite pour Neymar ?