PSG : Un cadre de QSI prêt à suivre Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi semblerait privilégier le fait de rester en Europe la saison prochaine et surtout de signer en faveur de son club de coeur : le FC Barcelone. En cas d’arrivée en Catalogne de Messi, un ancien joueur du PSG pourrait l’y rejoindre…

Entre le PSG et Lionel Messi, il semblerait que l’histoire touche à sa fin. Et ce, bien qu’une clause pour une troisième saison consécutive ait été incluse dans le deal convenu entre les deux parties à l’arrivée du champion du monde argentin en 2021. Comme le journaliste Guillem Balague l’a dernièrement confié à la BBC , lui qui est au passage le biographe de Lionel Messi, le numéro 30 du PSG aurait communiqué à ses dirigeants son départ en fin de saison il y a plus d’un mois de cela.

Messi vers Barcelone ?

Et maintenant ? L’ AFP faisait état d’une affaire conclue récemment entre l’Arabie saoudite et le clan Messi. Une information démentie par Jorge Messi en personne, père et représentant du principal intéressé. Selon Tuttosport , la priorité de Lionel Messi serait un retour au FC Barcelone, où il a passé 21 années de sa vie. L’alternative principale ne serait pas l’Arabie saoudite, mais la Major League Soccer où David Beckham l’attend à l’Inter Miami.

Mercato : Hallucinant, une superstar du PSG va imiter Messi https://t.co/g1qhOSdY9W pic.twitter.com/ZzfCWpax2p — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Di Maria proche du Barça en cas de retour de Messi ?