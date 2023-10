PSG : Un buteur tourne le dos à ses potes, il ne regrette rien

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a bouclé l'arrivée de plusieurs internationaux français cet été, à l'instar de Randal Kolo Muani ou encore d'Ousmane Dembélé. Deux joueurs proches de Marcus Thuram, qui a aussi été sondé par le club de la capitale. Mais l'actuel attaquant de l'Inter Milan n'a pas souhaité signé à Paris, malgré la présence de ses amis.

Cet été, le PSG a contacté de nombreux joueurs français pour leur demander de rejoindre les rangs de Luis Enrique. Le club de la capitale aurait, notamment, activé la piste menant à Marcus Thuram, alors en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach. Mais l'attaquant a refusé la proposition. Il s'explique.

Thuram évoque l'intérêt du PSG

« Le PSG ? J'ai discuté avec beaucoup d'autres clubs. Ce n'était pas un choix facile. C'est un choix qui allait définir ma carrière. Je ne demande à personne de comprendre mon choix. Je sais pourquoi j'ai fait ce choix. Je sais que les gens qui connaissent le foot savent ce que représente l'Inter Milan, les joueurs immenses qui y sont passés. Quand on met ce maillot, on sent qu'on porte une histoire. Il y a un engouement extraordinaire, quand on croise des gens dans la rue, ils parlent tous du match qui arrive » a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche.

Thuram n'a aucun regret