PSG : Un accord est enfin trouvé pour ce buteur

Axel Cornic

Quatrième voire même cinquième choix de Christophe Galtier la saison dernière, Hugo Ekitike n’a pas vu sa situation changer au cours de l’été et un départ semble donc être devenu la meilleure solution pour relancer sa carrière. Plusieurs clubs se seraient intéressés à lui, mais le Paris Saint-Germain aimerait bien le voir rejoindre l’Allemagne et plus précisément l’Eintracht Francfort.

Ou jouera Hugo Ekitike cette saison ? Pas au PSG à priori, puisqu’il n’avait pas de place il y a quelques semaines et les récentes arrivées d’Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos n’ont en rien arrangé sa situation. Ainsi, après l’échec d’un possible départ vers le RC Lens, l’attaquant de 21 pourrait prendre la destination de l’étranger.

La presse italienne l’annonce à West Ham

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le prochain club d’Ekitike devrait être West Ham. Sa préférence irait vraisemblablement vers l’AC Milan, mais le PSG aurait trouvé un accord plus avantageux avec le club londonien, sachant que le prix de l’attaquant avait été fixé à 30M€ minimum.

Ekitike finalement proche de Francfort ?