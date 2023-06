PSG : Transfert légendaire pour Mbappé, il balance en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est un secret pour personne. Le PSG n'a pas l'intention de se séparer de Kylian Mbappé cet été, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Mais en Espagne, le rêve est toujours permis. Alors que Karim Benzema vient de quitter le Real Madrid, certains journalistes espèrent un transfert de la star française dès l'été prochain.

La saison 2022/2023 vient de rendre son verdict. Le PSG a été sacré pour la onzième fois de son histoire. Ce titre ne devrait pas être le dernier de Kylian Mbappé à Paris. Lié au PSG jusqu'en 2024, l'international français vise plus haut. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait lâché Mbappé lors d'un entretien accordé à France 3 en avril dernier.

L'Espagne espère un transfert de Mbappé cet été

Autrement dit, Mbappé n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été. Un souhait renouvelé lors des derniers trophées UNFP. Mais en Epsagne, on continue à espérer une arrivée du joueur au Real Madrid dès le prochain mercato estival. « Je crois que le Real Madrid va dépenser entre 300 et 400 M€ cet été (…) Florentino doit aller à Paris avec 300 M€ et prendre Kylian Mbappé » a lâché Josep Pedrerol, présentateur d 'El Chiringuito. Présent également sur le plateau, Edu Aguirre estime que Mbappé est le successeur idéal de Karim Benzema.: « L e problème, c’est que maintenant tout le monde sait que Karim est parti… Ils ne vont pas vendre bon marché. Madrid doit toucher la table. Je paierais 200 millions pour Mbappé » .

Le PSG aurait déjà pris sa décision dans ce dossier

Dans ce dossier, le suspense est quasi-nulle. Au sein du PSG, Mbappé serait considéré comme l'un des rares intouchables du groupe. Même s'il a refusé de prolonger son contrat avec le club parisien, le joueur devrait porter le maillot français la saison prochaine.