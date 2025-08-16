PSG - Transfert d’une star : Le désir brûlant de Luis Enrique !

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un transfert désiré par Luis Enrique, qui marque la fin de l’aventure commune entre le club parisien et Gianluigi Donnarumma. Pourtant, l’entraîneur espagnol n’était pas opposé à poursuivre avec l’Italien dans les buts. Explications.
Un héros du club va prochainement quitter le PSG. Acteur majeur du sacre parisien en Ligue des Champions le 31 mai dernier, Gianluigi Donnarumma ne va pas poursuivre l’aventure à Paris. Alors que les négociations autour de sa prolongation de contrat ont échoué, Luis Enrique ainsi que les dirigeants ont décidé de miser sur le jeune Lucas Chevalier.
Lucas Chevalier pousse Donnarumma vers la sortie
Ainsi, le gardien de 23 ans a signé en faveur du PSG, poussant l’Italien vers la sortie. Le numéro 99 a fait ses adieux aux supporters sur ses réseaux sociaux, tandis que Luis Enrique a quant à lui assumé la responsabilité de ce choix radical. Pourtant, l’entraîneur espagnol n’était pas fermé à l’idée de poursuivre avec Donnarumma.
Luis Enrique voulait un gardien qui lui correspond parfaitement
C’est en tout cas ce que révèle le Parisien ce vendredi. Le quotidien indique que si les négociations entre le PSG et le gardien italien sont allées aussi loin, c’est notamment parce que Luis Enrique n’était pas opposé à continuer avec « Gigio » dans les buts. Cependant, le désir de recruter un gardien avec un profil correspondant davantage à son projet de jeu animait Luis Enrique depuis un bon moment annonce le Parisien.