PSG - Transfert d’une star : Le désir brûlant de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un transfert désiré par Luis Enrique, qui marque la fin de l’aventure commune entre le club parisien et Gianluigi Donnarumma. Pourtant, l’entraîneur espagnol n’était pas opposé à poursuivre avec l’Italien dans les buts. Explications.

Un héros du club va prochainement quitter le PSG. Acteur majeur du sacre parisien en Ligue des Champions le 31 mai dernier, Gianluigi Donnarumma ne va pas poursuivre l’aventure à Paris. Alors que les négociations autour de sa prolongation de contrat ont échoué, Luis Enrique ainsi que les dirigeants ont décidé de miser sur le jeune Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier pousse Donnarumma vers la sortie Ainsi, le gardien de 23 ans a signé en faveur du PSG, poussant l’Italien vers la sortie. Le numéro 99 a fait ses adieux aux supporters sur ses réseaux sociaux, tandis que Luis Enrique a quant à lui assumé la responsabilité de ce choix radical. Pourtant, l’entraîneur espagnol n’était pas fermé à l’idée de poursuivre avec Donnarumma.