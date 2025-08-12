PSG : Transfert d’une star, le départ qui va faire parler !

Alexis Brunet

L’ère de Gianluigi Donnarumma au PSG semble toucher à sa fin. Le portier est clairement poussé vers la sortie par Paris, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer. De son côté, l’Italien pourrait tenter un nouveau challenge en Allemagne, car le Bayern Munich penserait à lui pour prendre la succession d’un certain Manuel Neuer.

Le mercato du PSG est clairement en train de s’accélérer depuis quelques jours. Dernièrement, c’est Lucas Chevalier qui a posé ses valises à Paris en provenance de Lille. Le gardien de but s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, contre un chèque de 55M€ bonus compris. Par la suite, le champion de France a fait encore mieux, puisqu’il a officialisé ce mardi l’arrivée d’Illya Zabarnyi, qui a coûté pas moins de 66M€ bonus compris à Luis Campos.

Le PSG pousse Donnarumma vers la sortie Prochainement, le mercato du PSG pourrait encore s’accélérer, mais du côté des ventes. En effet, le club de la capitale cherche à se séparer de Gianluigi Donnarumma et son départ devient encore plus crédible depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. Paris a décidé de miser sur le Français comme gardien numéro un et l’international italien lui n’a même pas été retenu dans le groupe pour affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe ce mercredi. Il vient d'ailleurs d'annoncer à travers un communiqué posté sur Instagram qu'il allait quitter le champion d'Europe dans les prochaines semaines.