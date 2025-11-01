PSG - Transfert de Nuno Mendes : Il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, Nuno Mendes prolongeait son contrat jusqu'en 2029 après de longues négociations qui ont même provoqué des rumeurs de départ. Mais selon Fabrice Hawkins, l'international portugais a bel et bien envisagé de quitter le PSG alors que les discussions tardaient à aboutir.

Après de longues négociations, Nuno Mendes a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2029. Et pourtant, il a été question d'un départ vers Manchester United alors que les discussions n'aboutissaient pas. Il faut dire que l'international portugais avait un salaire très bas pour un joueur de son importance. Et le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins confirme que Nuno Mendes a bien envisagé de quitter le PSG.

Nuno Mendes a envisagé un départ du PSG « Pour Nuno Mendes, cela a créé beaucoup de frustration parce que quand on est comme lui un joueur important qui fait partie du onze titulaire et qu'on gagne moins qu'un Titi Parisien ou qu'un joueur qui ne joue quasiment jamais, forcement, ça fait mal à l'égo, et dans un vestiaire ça compte », révèle-t-il dans une interview accordée à la chaîne YouTube Aliotalk avant de poursuivre.