PSG - Transfert de Marquinhos : La grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de son transfert au PSG en provenance de l'AS Rome, à l'été 2013, Marquinhos n'est qu'un simple espoir du football brésilien, mais il a réussi à franchir toutes les étapes au fil des années. Et Maxwell, son ancien coéquipier en sélection ainsi qu'au PSG, se rappelle le moment de son arrivée dans la capitale.

Le PSG avait déboursé pas moins de 32M€ pour recruter Marquinhos à l'été 2013, sans savoir à l'époque que ce tout jeune défenseur central brésilien deviendrait une légende absolue du club, et un capitaine emblématique. Maxwell, qui évoluait au PSG depuis déjà un an et demi au moment du transfert de Marquinhos, se rappelle son arrivée au micro de Ligue 1 +.

« Quand il est arrivé, il était super jeune » « Marquinhos, je l'adore. Il représente toutes les générations du PSG. Quand il est arrivé, il était super jeune. On avait quelques joueurs expérimentés, comme moi, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic... On a toujours essayé de l'aider », confie l'ancien latéral gauche brésilien du PSG, qui est ravi de l'évolution de Marquinhos ces douze dernières années.