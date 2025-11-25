PSG - Transfert de Lucas Chevalier : Changement confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG l'été dernier en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a confirmé que le changement était radical entre le rôle de gardien de but à Lille et à Paris. Cependant, le portier français savait très bien où il mettait les pieds en rejoignant les Champions d'Europe.

L'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier qui a donc la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma. Et alors qu'il connaît des débuts compliqué à Paris, l'ancien portier du LOSC confirme qu'il découvre quasiment un nouveau métier à Paris.

Chevalier confirme le gros changement entre le PSG et le LOSC « Ça veut dire que l’on s’y attend parce qu’on le veut. On le veut, c’est un objectif, c’est ce que l’on vise. J’ai une nouvelle vie, un nouveau poste. La vision du gardien de but, elle a encore évolué, elle est différente. Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon. On me scrute de A à Z. On se rend compte aussi que c’est sans pitié », confie-t-il au micro de Téléfoot avant de poursuivre.