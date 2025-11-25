PSG - Transfert de Lucas Chevalier : Changement confirmé !

Arrivé au PSG l'été dernier en provenance du LOSC, Lucas Chevalier a confirmé que le changement était radical entre le rôle de gardien de but à Lille et à Paris. Cependant, le portier français savait très bien où il mettait les pieds en rejoignant les Champions d'Europe.
L'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier qui a donc la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma. Et alors qu'il connaît des débuts compliqué à Paris, l'ancien portier du LOSC confirme qu'il découvre quasiment un nouveau métier à Paris.
Chevalier confirme le gros changement entre le PSG et le LOSC
« Ça veut dire que l’on s’y attend parce qu’on le veut. On le veut, c’est un objectif, c’est ce que l’on vise. J’ai une nouvelle vie, un nouveau poste. La vision du gardien de but, elle a encore évolué, elle est différente. Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon. On me scrute de A à Z. On se rend compte aussi que c’est sans pitié », confie-t-il au micro de Téléfoot avant de poursuivre.
«La vision du gardien de but, elle a encore évolué»
« C’est des choses qu’il faut quand même digérer, parce que même si on est préparé, on a conscience de ça, au moment où cela arrive vraiment, il faut un temps où il faut se dire : "Ok, il y a ça, ça ou ça." Et après on peut avancer sereinement. Mais les leçons commencent à bien rentrer dans la tête et du coup, j’arrive maintenant à aborder beaucoup plus sereinement les matches, les objectifs qui vont arriver. Mais je suis content de passer par là, c’est le très haut niveau. Je veux continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien. Avec mon jeune âge, je peux donner beaucoup. Et à l’avenir je vais donner encore plus », ajoute Lucas Chevalier.