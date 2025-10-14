PSG - Transfert de Barcola : Il fait une annonce improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l'OL comme Castello Lukeba, Bradley Barcola pourrait-il un jour envisager un retour au sein du club rhodanien ? Le défenseur central français du RB Leipzig évoque cette possibilité pour lui ainsi que pour l'attaquant du PSG, et il semble très enthousiaste...

Alors qu'il fait aujourd'hui partie des attaquants majeurs du PSG avec une valeur marchande qui a logiquement explosé, Bradley Barcola (23 ans) pourrait-il envisager un retour aux sources avec l'OL avant la fin de sa carrière ? Castello Lukeba, lui aussi formé au sein du club rhodanien, a évoqué cette possibilité dans le podcast After Allemagne de RMC et fait une annonce comprenant Barcola ainsi que Malo Gusto.

Un retour improbable à l'OL ? « Est-ce que je reviendrai un jour à l'Olympique Lyonnais ? Franchement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bien sûr que je ne ferme pas du tout la porte, ce serait un plaisir de revenir là où tout a commencé. Ça reste mon club de cœur où j'ai gardé mes meilleurs souvenirs. J'essaye de revenir le plus souvent possible. Je ne garde que du positif de mon long passage à Lyon », confie Lukeba, avant d'interpeller ses deux copains du PSG et de Chelsea.