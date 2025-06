PSG - Transfert de Barcola : Il donne sa réponse finale !

Le cas Bradley Barcola anime actuellement le marché des transferts. Si le Français est aujourd’hui au PSG, son profil plairait énormément au Bayern Munich. Le joueur de Luis Enrique pourrait donc avoir une décision à prendre concernant son avenir. Et Olivier Dacourt a d’ailleurs pris position dans ce dossier Barcola.

« Il n’est pas titulaire, mais il joue »

Olivier Dacourt a pris position pour l’avenir de Bradley Barcola, que ce soit au PSG ou ailleurs. C’est ainsi que pour TopMercato, il a fait savoir : « C’est vrai que, sur la fin de la saison, il n’est pas titulaire, mais il joue. Le PSG est aujourd’hui un grand club qui fait plus de 60 matchs par saison. Les matchs s’enchaînent et lui va jouer, et même beaucoup jouer. Avec le nouveau règlement, avec les cinq changements, les blessures et les méformes, il aura du temps de jeu ».