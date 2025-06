Clash avec le PSG : Luis Enrique, la guerre est déclarée !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec Lionel Messi et son Inter Miami pour une place en quart de finale de la Coupe du monde des clubs dimanche à Atlanta. Un choc pour l’ancien joueur du FC Barcelone qu’est Luis Suarez. L’attaquant de la franchise de MLS a dressé un portrait élogieux de Luis Enrique en déclarant être préparé à la bagarre.

Avant de se mettre à rêver plus grand pour l’équipe co-détenue par David Beckham, il faudra s’occuper d’un très gros morceau : le PSG, champion d’Europe entraîné par Luis Enrique. Un coach bien connu des stars de l’Inter Miami : Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez, toutes passées sous les ordres d’Enrique lorsqu’il officiait au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Un technicien remarquable d’après Suarez qui a chanté ses louanges en conférence de presse. « Luis Enrique est l’une des figures les plus importantes de ma carrière. Tout ce que j’ai appris de lui m’a profondément marqué ».