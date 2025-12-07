PSG - Transfert avec Lamine Yamal : Le coup de théâtre à 30M€ !

Le PSG préparerait un gros transfert dans le secteur offensif. Le club de la capitale garderait en effet un œil sur la situation de Marcus Rashford, qui brille aux côtés de Lamine Yamal au FC Barcelone. Les dirigeants catalans souhaitaient initialement conserver l’Anglais en fin de saison. Mais la situation économique du Barça les pousserait à revoir leurs plans.
Un nouvel attaquant pourrait débarquer au PSG l’été prochain. Le club de la capitale voudrait offrir une nouvelle solution à Luis Enrique dans le secteur offensif. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation de Marcus Rashford.
Le PSG suit attentivement Marcus Rashford
Prêté par Manchester United, l’international anglais brille au FC Barcelone aux côtés de Lamine Yamal. Les dirigeants blaugrana songeaient donc à lever l’option d’achat de l’attaquant de 28 ans. Mais finalement, le club catalan serait en train de revoir ses plans concernant l’avenir de Marcus Rashford.
Le FC Barcelone va retourner sa veste ?
D’après les informations de Caught Offside, le FC Barcelone délibérerait quant au fait de lever ou non l’option d’achat de 30M€ de l’Anglais. Deco et Joan Laporta estimeraient que Marcus Rashford est un atout pour le long terme. Mais la direction craindrait que la finalisation du deal ne vienne compromettre d’autres transferts prioritaires en 2026. Le Barça pourrait donc finalement changer d’avis avec l’attaquant qui appartient toujours à Manchester United, ce qui ferait les affaires du PSG. À suivre...