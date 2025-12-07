PSG - Transfert avec Lamine Yamal : Le coup de théâtre à 30M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG préparerait un gros transfert dans le secteur offensif. Le club de la capitale garderait en effet un œil sur la situation de Marcus Rashford, qui brille aux côtés de Lamine Yamal au FC Barcelone. Les dirigeants catalans souhaitaient initialement conserver l’Anglais en fin de saison. Mais la situation économique du Barça les pousserait à revoir leurs plans.

Un nouvel attaquant pourrait débarquer au PSG l’été prochain. Le club de la capitale voudrait offrir une nouvelle solution à Luis Enrique dans le secteur offensif. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation de Marcus Rashford.

Le PSG suit attentivement Marcus Rashford Prêté par Manchester United, l’international anglais brille au FC Barcelone aux côtés de Lamine Yamal. Les dirigeants blaugrana songeaient donc à lever l’option d’achat de l’attaquant de 28 ans. Mais finalement, le club catalan serait en train de revoir ses plans concernant l’avenir de Marcus Rashford.