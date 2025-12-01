PSG - Transfert avec Guardiola : Coup de tonnerre au PSG ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a réussi à décrocher la Ligue des Champions avec une équipe formée en grande partie de jeunes talents. C’est le cas de Désiré Doué, double buteur et passeur décisif lors de la dernière finale de Ligue des Champions, qui semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs gros clubs à l’étranger.

Il a tout de même été recruté 50M€, mais Désiré Doué reste un pari lors de sa signature à l’été 2024. Et il est réussi, puisque seulement un an après son arrivée, l’ancien du Stade Rennais s’est déjà affirmé comme un cadre du PSG de Luis Enrique. Ce n’est pas pour rien si sa blessure a tellement compliqué les plans parisiens...

Désiré Doué élu Golden Boy ! Il a remporté un nouveau titre tout récemment, puisque le quotidien italien l’a élu Golden Boy 2025, titre qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année. « Les joueurs qui ont remporté ce prix, comme Messi, Agüero, Haaland et Mbappé, sont tous des joueurs exceptionnels qui ont eu, ou ont encore, des carrières incroyables et qui m'inspirent au quotidien. C'est donc une grande source de fierté » a déclaré le joueur du PSG, à Tuttosport.