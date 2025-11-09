PSG : Transfert à l'OM, la trahison qui ne passe pas

Alexis Brunet

Pendant plusieurs saisons, Bruno Ngotty a été un joueur du PSG et il a même remporté la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1996. Mais l’on oublie également que le défenseur central a aussi joué à l’OM pendant deux ans. Cela s’est toutefois moins bien passé et l’ancien international français regrette aujourd’hui son passage à Marseille.

Avant de remporter la Ligue des champions la saison dernière, le PSG avait déjà mis la main sur une coupe d’Europe. En effet, en 1996, le club de la capitale avait remporté la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, qui n’existe plus aujourd’hui. Les Parisiens s’étaient imposés 1-0 face au Rapid Vienne, grâce à un but de Bruno Ngotty.

Bruno Ngotty regrette son passage à l’OM Bruno Ngotty est donc un joueur majeur du PSG, mais malheureusement comme d’autres il est également passé par l’OM dans sa carrière. L’ancien défenseur a toutefois déclaré dans les colonnes de L’Équipe qu’il regrettait son passage à Marseille de 2000 à 2002. « Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment. Le club (l’OM) n'était pas assez stable. Je revenais de Milan, un club remarquablement structuré, et je passais à un club qui essayait de se structurer et qui avait utilisé trois ou quatre entraîneurs dans la saison. La deuxième année, Bernard Tapie est revenu, je me suis retrouvé dans un loft et un imprésario a essayé de m'envoyer en Turquie... Mais je suis parti en prêt à Bolton, et je suis resté huit saisons en Angleterre. »