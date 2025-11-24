PSG - Transfert à Barcelone : Les négociations annoncées !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Apprécié par Luis Enrique, Eric Garcia ferait partie des joueurs envisagés pour le mercato du PSG. Le joueur espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone mais le club catalan pourrait accélérer les choses et empêcher le PSG de creuser cette piste. En effet, une prolongation est en discussion.

Défenseur de 24 ans, Eric Garcia est très attaché au FC Barcelone où il a été formé d'abord avant de partir à Manchester City. Selon la presse étrangère, le joueur espagnol fait partie des solutions envisagées par Luis Enrique, qui le connaît bien. Mais le PSG pourrait être vite stoppé dans sa progression dans ce dossier au vu des motivations catalanes.

Luis Enrique veut Eric Garcia, le Barça intervient Sous contrat jusqu'en juin 2026, Eric Garcia pourrait voir son contrat être prolongé au FC Barcelone prochainement. Hansi Flick n'a pas caché ses ambitions à ce sujet. « Nous travaillons sur le renouvellement du contrat d'Eric García. Nous pouvons tous constater à quel point Eric s'est amélioré et à quel point il a confiance en lui. Il joue à un niveau fantastique. Avoir Eric à ses côtés est fantastique pour un entraîneur, il joue à un très haut niveau à plusieurs postes » a-t-il confié, d'après des propos rapportés par Fabrizio Romano.