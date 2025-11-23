Greenwood : Transfert historique à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, Mason Greenwood a été la grande menace offensive de l’OM. Mais voilà que le club phocéen était un peu trop dépendant de l’Anglais. Un problème qu’on a donc voulu régler sur la Canebière à l’occasion du mercato estival. Et c’est comme ça qu’Igor Paixao est arrivé du Feyenoord en étant le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM.

Une fois n’est pas coutume, l’OM a animé le dernier mercato estivale. Les recrues ont été nombreuses à Marseille. Parmi les joueurs accueillis par Roberto De Zerbi, on retrouve notamment Igor Paixao. Un transfert historique puisque le Brésilien, arrivé du Feyenoord, est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, lui qui a été acheté pour 35M€. Un investissement colossal du club phocéen, qui savait exactement où aller avec ce recrutement.

Paixao pour compenser Greenwood ! Comme l’explique L’Equipe, ce n’est clairement pas pour rien que l’OM a sorti le chéquier cet été pour Igor Paixao. Ainsi, le quotidien sportif fait savoir que cet été, le club phocéen cherchait une menace pour le couloir gauche gauche de son attaque qui penchait trop à droite avec Mason Greenwood. Paixao a été recruté et pour le moment, le choix de l’OM semble être le bon quand on voit les performances du Brésilien.