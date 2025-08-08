PSG : Transfert à 60M€, l'accord est imminent !

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG serait déterminé à finaliser la signature d'Illia Zabarnyi lors de ce mercato estival. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le club de la capitale négocie activement avec Bournemouth. Heureusement pour le PSG, il pourrait trouver un terrain d'entente avec l'écurie britannique dans les prochaines heures.

Après avoir recruté Renato Marin, le PSG s'apprêterait à officialiser le transfert de Lucas Chevalier. D'après Le Parisien, le gardien de 23 ans devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons à Paris.

PSG : Le transfert de Zabarnyi va couter plus de 60M€ Une fois que sa cage sera bien renforcée, le PSG devrait faire le nécessaire pour étoffer sa défense centrale. A en croire Le Parisien, Illia Zabarnyi est la prochaine priorité parisienne sur le mercato. Ayant déjà trouvé un accord avec le défenseur central de 22 ans, le PSG tente de faire plier Bournemouth depuis plusieurs semaines. Et les Cherries pourraient céder dans un futur très proche.