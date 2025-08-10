PSG - Transfert à 55M€ : Les adieux déchirants !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a bouclé ces dernières heures le transfert de Lucas Chevalier qui débarque en provenance du LOSC dans le cadre d'un transfert estimé à 40M€ + 15M€ de bonus, et le jeune gardien de l'équipe de France franchit donc un cap majeur pour la suite de sa carrière. Olivier Létang, le président lillois, a raconté les adieux déchirants avec Chevalier au moment de conclure son départ au PSG.

Pur produit issu du centre de formation du LOSC où il s'est révélé au plus haut niveau ces dernières saisons, Lucas Chevalier (23 ans) est désormais un joueur du PSG ! Dans l'optique d'assurer la succession de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale a investi pas moins de 40M€ + 15M€ de bonus pour attirer le deuxième gardien de l'équipe de France, engagé jusqu'en 2030 avec le club francilien. Et Chevalier a visiblement été très ému au moment de dire adieux au vestiaire lillois avant son départ pour le PSG.

« Un grand moment d’émotion» Interrogé en conférence de presse vendredi, Olivier Létang a confirmé le transfert de Lucas Chevalier en évoquant l'émotion du joueur : « On a sélectionné les joueurs qui peuvent partir. Pour Lucas, on a eu un grand moment d’émotion hier parce que l’on a passé 4 ans 1/2 à bâtir une carrière et des adieux sont toujours des moments particuliers », a indiqué le président du LOSC.