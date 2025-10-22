PSG - Transfert à 40M€ : Grosse recrue validée par Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40M€, Willian Pacho s’est très rapidement imposé comme un patron de la défense francilienne. Et Luis Enrique s’est confié sur le processus du recrutement de Pacho au PSG.

Méconnu du grand public européen en moment de sa signature au PSG à l’été 2024, Willian Pacho (24 ans) n’a mis que quelques mois pour se faire un nom au yeux du Monde entier. Le robuste défenseur central équatorien avait signé pour 40M€ au Parc des Princes en provenance de l’Eintracht Francfort, et il a rapidement bluffé les observateurs avec ses performances XXL au PSG.

« On l’a recruté parce qu’on le connaissait » Interrogé en conférence de presse lundi, Luis Enrique est justement revenu sur ce transfert de Willian Pacho au PSG : « On l'a recruté parce qu'on le connaissait. On travaille beaucoup la direction sportive et le staff. On est content quand un joueur est performant dès ses premiers matchs », a indiqué l’entraîneur espagnol, qui voit encore une marge de progression chez son défenseur central.