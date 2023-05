PSG : Tout est bloqué pour Messi, on connait le coupable

Axel Cornic

Une prolongation semblait possible il y a encore quelques mois, mas cette fin de saison pourrait coïncider la fin de l’aventure parisienne de Lionel Messi. Son contrat se termine le 30 juin et le Paris Saint-Germain ne semble plus du tout prêt à lui dérouler le tapis rouge. Bien au contraire, puisque certains parlent d’un départ d’ores et déjà décidé pour l’Argentin, qui pourrait retrouver le FC Barcelone.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Les chances de le voir rester au PSG semblent avoir été anéanties par les évènements des derniers jours et à 35 ans, le septuple Ballon d’Or souhaiterait disputer au moins une année de plus en Europe et un retour au FC Barcelone semble être une évidence.

Le Barça va devoir vendre pour espérer retrouver Messi

Mais si l’histoire pourrait être belle, la réalité est cruelle et tout ne semble pas être réunis au Barça pour boucler le retour de Messi. Il Corriere dello Sport fait remarquer que le club catalan est dans le viseur de LaLiga et se doit de baisser sa masse salariale d’au moins 205M€, afin de rentrer dans les clous et pouvoir donc espérer retrouver la star argentine.

Ansu Fati complique les choses