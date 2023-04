PSG : Surprise, tout est relancé pour un transfert à 160M€

Thomas Bourseau

Pépite mettant déjà le feu au mercato depuis plusieurs mois, Jude Bellingham déclencherait une nouvelle guerre entre le PSG et le Real Madrid. Néanmoins, il se pourrait que l’international anglais finisse par passer l’été au Borussia Dortmund.

Nasser Al-Khelaïfi ne s’en est pas caché. Au cours du Mondial qui a eu lieu au Qatar à l’automne dernier, le président du PSG s’est emballé au sujet de Jude Bellingham (19 ans) lors d’une entrevue accordée à Sky Sports : « tout le monde le veut ». Et le patron du PSG n’a pas fait dans la langue de bois.

Le Real Madrid refuserait de surpayer Jude Bellingham

En effet, selon diverses informations circulant dans la presse depuis quelque temps, Liverpool serait sur les rangs, au même titre que Manchester United ou Chelsea. Néanmoins, les deux équipes qui mèneraient à ce jour la danse seraient Manchester City et le Real Madrid. Déterminé à faire de Jude Bellingham la nouvelle signature galactique du club, la Casa Blanca refuserait cependant de casser sa tirelire pour que nécessaire pour Bellingham.

Une saison supplémentaire pour Bellingham à Dortmund