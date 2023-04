Galtier : Scandale au PSG, le Qatar est habitué

La rédaction

En pleine polémique depuis mardi soir et la divulgation par le journaliste Romain Molina d'un mail envoyé par l'ex-directeur sportif de l'OGC Nice à la direction d'INEOS pour se plaindre des comportements et propos racistes de Christophe Galtier, le PSG se retrouve englué dans une énième polémique depuis l'arrivée de QSI en 2011. Retour sur les polémiques les plus importantes qui ont émaillé le PSG depuis 12 ans.

Le contenu du mail de Julien Fournier évoquait ceci : Christophe Galtier se serait plaint du nombre de joueurs « noirs et de musulmans » présents dans l'effectif du club azuréen. Il évoquait également que l'équipe bâtit par Julien Fournier était « une équipe de racaille » qui ne lui « ressemblait pas ». Le PSG a affirmé son soutien à Christophe Galtier, son avenir n'étant pas menacé par cette polémique. Mais cette polémique extra sportive de plus vient s'ajouter aux nombreuses autres depuis l'arrivée du Qatar au PSG en 2011.

Serge Aurier se lâche sur Periscope

En 2016, le 14 février, une polémique éclate entre Serge Aurier et le PSG. Alors qu'il est en live sur l'application Periscope avec l'un de ses amis en train de fumer une chicha, l'international ivoirien traite l'entraîneur de l'époque Laurent Blanc de « fiotte ». Une vidéo qui avait fait le tour du monde où il tacle Salvatore Sirigu de « guez » et Zlatan Ibrahimovic de « gentille bête. »

Ibrahimovic et le pays de merde

En parlant de la « gentille bête » Zlatan Ibrahimovic, le Suédois a souvent fait la Une à cause de son comportement. Suite à une défaite du Paris Saint-Germain face aux Girondins de Bordeaux (2-3) le 15 mars 2015, le géant suédois lâche une punchline qui fait rapidement le tour de la France, dans le paddock du Stade Jacques Chaban-Delmas : « Cela fait quinze ans que je joue au foot et je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG. »

Gueye et la lutte contre l’homophobie

La saison dernière, lors d'une journée prévue par la LFP pour lutter contre l'homophobie, les joueurs devaient porter un maillot floqué de leur nom et numéro aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais Idrissa Gueye aurait refusé de porter ce maillot lors d'un match face à Montpellier et avait déclaré absent pour « raisons personnelles ».

Galtier et le char à voile

En début de saison, lors du match face à Nantes, une polémique avait éclaté suite aux propos de Christophe Galtier tenus en conférence de presse. Interrogé sur la possibilité de se rendre à Nantes autrement qu'en avion, le coach parisien avait rétorqué, devant un Kylian Mbappé hilare : « Pour être très honnête avec vous, je m’attendais à cette question. On a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ! »

Neymar et Hakimi accusés de viol

Pour Neymar c'était en 2019 tandis qu'Achraf Hakimi les faits auraient eu lieu en février dernier. En 2019, la superstar brésilienne Neymar Jr est accusé par Najila Trindade de l'avoir violée, provoquant un énorme scandale. Une vidéo fuite, montrant la jeune femme brésilienne porter des coups à Neymar. Finalement, la plainte est classée sans suite au Brésil et Neymar a toujours nié en bloc ces accusations. Concernant Achraf Hakimi, l'enquête est toujours en cours depuis qu'une jeune femme n'a pas porté plainte mais est allée raconter les faits dans un commissariat parisien fin février. Depuis, le parquet de Paris s'est autosaisi de l'affaire.

Neymar et le coup porté à un supporter

Lors de la finale de la Coupe de France perdue par le PSG face à Rennes en 2019 (2-2, 5-6 t.a.b.), un spectateur insulte certains joueurs du PSG qui montent en tribunes récupérer leur médaille, dont Neymar. Visiblement énervé, le Brésilien met une gifle au supporter. La séquence est filmée et fait rapidement le tour du monde. Neymar n'écopera que d'un rappel à la loi suite à la plainte déposée par le supporter.

PSG : Scandale raciste, la demande surréaliste de Galtier https://t.co/GH6BpM83jH pic.twitter.com/5UCuVic5NO — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

L'armée numérique pour nuire à Mbappé

Dans une enquête menée par Mediapart , le PSG est accusé d'avoir eu recours à une armée numérique ciblant certains joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé. De faux comptes Twitter étaient créés et prenaient pour cible des médias jugés hostiles au club parisien, des journalistes et même des joueurs du club. Ainsi Adrien Rabiot avait été insulté et Mbappé critiqué, notamment suite à sa sortie lors d'une soirée des trophées UNFP où il avait évoqué son envie d'avoir plus de responsabilités, que ça soit au PSG ou ailleurs.

L'affaire Hamraoui-Diallo

Le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui, joueuse du PSG est victime d'un guet-apens alors qu'elle se trouve en voiture avec sa coéquipière Aminata Diallo et se fait sauvagement frapper par deux hommes à coups de barres de fer aux jambes et aux mains. Quelques jours plus tard, Aminata Diallo passe 36h de garde à vue avant d'être relâchée sans poursuites. Mais moins d'un an plus tard, en septembre 2022, elle est à nouveau placée en garde à vue puis mise en détention provisoire car les enquêteurs la suspectent d'être la commanditaire de cette agression, sur fond de rivalité sportive.

Nasser al-Khelaïfi accusé de torture

Fin février, une grave accusation touche Nasser al-Khelaïfi et le Qatar. Tayeb Benabderrahmane, un lobbyiste franco-algérien accuse Nasser al-Khelaïfi d'enlèvement, séquestration et actes de tortures sur sa personne. Dans la plainte, Tayeb Benabderrahmane explique avoir été arrêté au Qatar en 2020, avoir été torturé, assigné à résidence pendant six mois avant de pouvoir repartir. Pour ça, il fallait qu'il signe une clause de confidentialité pour ne pas divulguer des informations jugées sensibles sur NAK.

