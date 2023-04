Galtier : Un autre joueur mêlé au scandale raciste ?

La rédaction

Les temps sur durs pour Christophe Galtier, en pleine tempête depuis mardi et la divulgation par le journaliste indépendant Romain Molina d'un mail envoyé par Julien Fournier, l'ancien directeur sportif de Nice à la direction d'INEOS, propriétaire du club azuréen. Galtier est accusé d'avoir tenu des propos à caractère discriminatoire envers ses joueurs. Et selon Daniel Riolo, un joueur international était content de voir l'information sortir...

« Il y a trop de noirs et de musulmans » dans l'équipe de l'OGC Nice. Tels sont les propos qu'auraient tenu Christophe Galtier à Julien Fournier qui ajoute que pour l'entraîneur du PSG, l'effectif niçois « ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas. » Ces révélations ont été reçues comme une déflagration dans le monde du football. Ce qui n'a pas déplu à un joueur connu...

Le LOSC au soutient de Galtier

Face à ces graves accusations, deux joueurs du LOSC ont réagit sur leur réseaux sociaux pour soutenir leur ancien entraîneur, Christophe Galtier. Burak Yilmaz a été le premier à sortir du silence : « J’ai travaillé avec Galtier et je n’ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C’est un entraîneur fantastique autant qu’une personne fantastique. » José Fonte lui a emboité le pas : « Galtier a toujours été proche de ses joueurs et surtout très respectueux. Je n'ai que du bien à dire de cet homme. »

« Un joueur connu était super content que l'info sorte »