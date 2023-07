PSG : Stupeur, le transfert de Mbappé est bouclé à «90 %»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation autour de Kylian Mbappé devrait se décanter dans les prochains jours selon les informations de la presse espagnole. Le joueur devrait toucher sa prime de fidélité le 1er août prochain avant de s'envoler pour le Real Madrid. En coulisses, la formation merengue essaierait de trouver un moyen de faire baisser le montant de son transfert.

La situation est explosive entre le PSG et Kylian Mbappé. Poussé vers la sortie, le joueur de 24 ans ne devrait prendre aucune décision avant le 1er août, date à laquelle il devrait toucher une prime de fidélité de 60M€. Une fois cette somme touchée, Mbappé devrait changer d'air, comme le souhaite le PSG. Al-Hilal s'est manifesté, mais son arrivée au Real Madrid ne ferait plus le moindre doute selon Javier Rubiano.

« A 90 % il jouera pour le Real Madrid »

« Si Mbappé dit non à Al-Hilal, il jouera au Real Madrid. Le Real Madrid fait courir le bruit qu'il est très cher pour faire baisser le prix, mais le PSG cherche un moyen de pression. Il y a une chance qu'il ne vienne pas, mais à 90 % il jouera la saison prochaine pour le Real Madrid » a confié le journaliste de Bernabeu Digital lors d'un live Twitch .

Une signature dès le début du mois d'août ?