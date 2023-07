Surprise, Barcelone prépare un transfert au PSG !

Hugo Chirossel

Si le PSG a déjà enregistré les arrivées de plusieurs recrues, des joueurs doivent encore se trouver une porte de sortie d’ici à la fermeture du marché des transferts. Une situation qui concerne notamment Renato Sanches, arrivé l’été dernier mais qui pourrait déjà plier bagage. En ce sens, l'AS Rome est annoncée sur sa piste, mais le FC Barcelone s’intéresserait également à sa situation.

Toujours à la recherche de renforts principalement dans le secteur offensif, le PSG a déjà bien avancé sur son mercato estival. Si le cas Kylian Mbappé doit encore être réglé, d’autres joueurs devront eux aussi s’en aller avant la fermeture du marché des transferts, comme Renato Sanches.

Renato Sanches dans le viseur de l’AS Rome

Recruté l’été dernier en provenance du LOSC, l’international portugais (32 sélections) a vécu une saison dernière compliquée avec plusieurs blessures. Quand il était sur le terrain, Renato Sanches n’a pas forcément convaincu non plus et un départ cet été est à l’étude. En ce sens, l’AS Rome est intéressée.

Le FC Barcelone également sur le coup ?